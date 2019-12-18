اهتمامات الصحف البريطانية الأربعاء

انتقدت الصحف البريطانية الصادرة اليوم استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية بانتهاكات حقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتناولت الصحف ارتفاع درجات الحرارة في إستراليا إلى أعلى مستويات بسبب حرائق الغابات وتوقف هطول الأمطار لفترة طويلة.

ونشرت تقارير عن التظاهرات التي تشهدها العاصمة الفرنسبة باريس بسبب قانون التقاعد وسط أنباء عن حدوث حالات عنف أثناء الحراك.

وتطرقت إلى نزوح نصف مليون شخص في بوركينا فاسو بسبب إنتشار العنف وحالات الجفاف التي تشهدها المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد.

وفي الشأن المحلي أبرزت الصحف طرح الحكومة البريطانية مشروع قرار يلزم تنفيذ المغادرة الأوروبية نهاية العام المقبل بغض النظر عن مخرجات المفاوضات مع بروكسل.