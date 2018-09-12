أهم وأبرز اهتمامات الصحف الروسية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف الروسية الصادرة اليوم بالتصريحات الروسية اليابانية المتبادلة بشأن إمكانية توقيع معاهدة السلام بين البلدين في المستقبل القريب حيث يرى الجانب الروسي التوقيع مباشرة دون بحث مصير جزر الكوريل المتنازع عليها في حين يمسك الجانب الياباني بضرورة التفهم بشأنها قبل توقيع المعاهدة.

وأشارت إلى الفعاليات التي يجري تنظيمها على هامش منتدى الشرق الاقتصادي وخاصة مع الصين وكوريا واليابان أهم المشاركين في المعرض.

وفي الشأن الاقتصادي عرجت الصحف إلى انخفاض سعر صرف العملة الروسية "الروبل" إلى 69.57 مقابل الدولار و 80.65 لليورو.