أهم وأبرز اهتمامات الصحف الروسية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف الروسية الصادرة اليوم بالتصريحات الروسية اليابانية المتبادلة بشأن إمكانية توقيع معاهدة السلام بين البلدين في المستقبل القريب حيث يرى الجانب الروسي التوقيع مباشرة دون بحث مصير جزر الكوريل المتنازع عليها في حين يمسك الجانب الياباني بضرورة التفهم بشأنها قبل توقيع المعاهدة.
وأشارت إلى الفعاليات التي يجري تنظيمها على هامش منتدى الشرق الاقتصادي وخاصة مع الصين وكوريا واليابان أهم المشاركين في المعرض.
وفي الشأن الاقتصادي عرجت الصحف إلى انخفاض سعر صرف العملة الروسية "الروبل" إلى 69.57 مقابل الدولار و 80.65 لليورو.
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غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
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