اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الجمعه

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الضوء على زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للجزائر أمس، مشيرة إلى أنها ركزت على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي وتطورات الاوضاع في مالي وسوريا وليبيا وفلسطين.

وتحدثت في شأن محلي آخر.. عن مخلفات العاصفة الثلجية التي اجتاحت محافظات شمال البلاد، متسببة في تعليق الرحلات الجوية والبحرية يوم أمس، وغلق الطرق الرئيسية والفرعية، فضلاً عن توقف الدراسة والعمل في المناطق الجبلية والريفية.

دوليًا.. تناقلت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في فنزويلا عقب تنصيب رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو نفسه رئيسًا للبلاد بدلا عن نيكولاس مادورو المنتخب الشهر الماضي شعبيًا، الذي اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراء ما يحدث في بلاده.

ولفتت صحف الجزائر في متقرقات أخرى، إلى إعلان وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون، إرسال قوات أمريكية إضافية الى سوريا لتوفير الحماية لعملية الانسحاب التدريجي منها، التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب قبل أسابيع.