اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بعلاقات تونس الخارجية في ضوء المحادثات التي أجراها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع وزير الخارجية والتجارة المصري بيتر سيارتو الذي يزور تونس حاليا وكذلك لقاء رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بدافوس المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وإعلانه عن تخصيص حزمة من المساعدات المالية لتونس .

وأوردت صحف الخميس إعلان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سيطرته على مواقع إستراتيجية في مدينة سبها عاصمة اقليم فزان جنوب شرق ليبيا وذلك بالتزامن مع مواصلة الجيش ملاحقتة للفلول الإرهابية المتحالفة مع تنظيم " داعش " في مدينة درنة .

وتابعت في الملف السوري المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان الذي بدا أمس زيارة الى موسكو حول الوضع في سوريا وسير تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية حول أدلب وسبل عقد قمة روسية تركية إيرانية جديدة حول التسوية السورية في إطار عملية أستانا .

ونقلت في شأن آخر تحذير المنسق الاممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف من كارثة إنسانية محتملة في قطاع غزة ومن تضاؤل إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة , مجدداً في الوقت نفسه موقف الامم المتحدة الرافض للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

كما نقلت من جهة أخرى تصريحات لممثل عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا هادي هيج قال فيها إنه من المتوقع أن يتفق الطرفان المتحاربان في اليمن على شروط تبادل الأسرى في غضون عشرة أيام .