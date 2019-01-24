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اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس

الصحف الجزائرية
الجزائر - العرب اليوم

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بزيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مشيرة إلى تصدر الأزمة في ليبيا والوضع في منطقة الساحل جدول أعمال لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين.

وأبرزت تأكيد الجزائر ومالي على زيادة مستوى التعاون الأمني في إطار اللجنة الأمنية المشتركة وضبط الحدود للتصدي لتدفقات المهاجرين غير الشرعيين من بلدان جنوب الصحراء.

وأخبرت صحف الجزائر عن مغادرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث صنعاء برفقة رئيس لجنة المراقبة بالحديدة باتريك كاميرت، بعد نشوب خلافات نشبت بينهما سببه اعتراض على عملية إعادة انتشار ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران في ميناء الحديدة.

وتابعت مصادقة الكونغرس الأمريكي أمس قوانين تسمح للرئيس دونالد ترمب فرض عقوبات جديدة على رموز وكيانات مالية واقتصادية موالية للنظام السوري.

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