أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، تصريحات وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وكشفه عن تقديم بلاده ما لا يقل عن 14 مليار دولار أمريكي، كمساعدات إنسانية للشعب اليمني خلال السنوات الأربع الأخيرة، وتأكيده على أن الحوثيين، لا ولن يستجيبوا لنداءات المجموعة الدولية من أجل إرساء أسس السلام في اليمن.
ورأت صحف الأربعاء أن تمرد الانقلابيين الحوثيين وعدم التزامهم بالقوانين الدولية واللوائح الأممية فضلاعن غيابهم الأخير عن حوار جنيف، كلها مؤشرات عن عدم امتلاكهم لسلطة القرار ولكونهم لعبة بيد النظام الإيراني الذي يحركهم في الوقت الذي يشاء وبالكيفية التي يريد.
ولفتت الانتباه إلى قلق المجموعة الدولية، سيما دول الجوار السوري من الوضع الإنساني المتردي لملايين السوريين، وإشارتها إلى أن الوضع سيزداد تدهورًا في حال شن هجوم واسع النظاق ضد محافظة إدلب من قبل جيش النظام بدعم حلفائه الروس والإيرانيين.
وفي حديث ذي صلة.. نقلت الصحف اعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدم قدرة بلاده عن استقبال المزيد من اللاجئين السوريين.
وعلى صعيد آخر.. تحدثت عن تأخير الإعلان عن تشكيلة الحكومة العراقية، مشددة على أن ذلك أثر سلبًا على معنويات ملايين العراقيين، سيما بمدينة البصرة التي خرج سكانها للمطالبة بفرص العمل وتوفير الماء والكهرباء وباقي الخدمات الحياتية اليومية.
وتابعت صحف الجزائر مجريات انطلاق الفصل الأخير من المحاكمة المتعلقة باغتيال الشهيد رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان الأسبق، بمحكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية، مضيفة بأن كل الأدلة تؤكد تورط النظام السوري في هذه الجريمة التي اهتز لها ضمير الإنسانية جمعاء ، وكذا ذراعه في لبنان حزب الله الإرهابي اللبناني.
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غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
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