أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، تصريحات وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وكشفه عن تقديم بلاده ما لا يقل عن 14 مليار دولار أمريكي، كمساعدات إنسانية للشعب اليمني خلال السنوات الأربع الأخيرة، وتأكيده على أن الحوثيين، لا ولن يستجيبوا لنداءات المجموعة الدولية من أجل إرساء أسس السلام في اليمن.

ورأت صحف الأربعاء أن تمرد الانقلابيين الحوثيين وعدم التزامهم بالقوانين الدولية واللوائح الأممية فضلاعن غيابهم الأخير عن حوار جنيف، كلها مؤشرات عن عدم امتلاكهم لسلطة القرار ولكونهم لعبة بيد النظام الإيراني الذي يحركهم في الوقت الذي يشاء وبالكيفية التي يريد.

ولفتت الانتباه إلى قلق المجموعة الدولية، سيما دول الجوار السوري من الوضع الإنساني المتردي لملايين السوريين، وإشارتها إلى أن الوضع سيزداد تدهورًا في حال شن هجوم واسع النظاق ضد محافظة إدلب من قبل جيش النظام بدعم حلفائه الروس والإيرانيين.

وفي حديث ذي صلة.. نقلت الصحف اعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدم قدرة بلاده عن استقبال المزيد من اللاجئين السوريين.

وعلى صعيد آخر.. تحدثت عن تأخير الإعلان عن تشكيلة الحكومة العراقية، مشددة على أن ذلك أثر سلبًا على معنويات ملايين العراقيين، سيما بمدينة البصرة التي خرج سكانها للمطالبة بفرص العمل وتوفير الماء والكهرباء وباقي الخدمات الحياتية اليومية.

وتابعت صحف الجزائر مجريات انطلاق الفصل الأخير من المحاكمة المتعلقة باغتيال الشهيد رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان الأسبق، بمحكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية، مضيفة بأن كل الأدلة تؤكد تورط النظام السوري في هذه الجريمة التي اهتز لها ضمير الإنسانية جمعاء ، وكذا ذراعه في لبنان حزب الله الإرهابي اللبناني.