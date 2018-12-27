اهتمامات الصحف التونسية الصادره الخميس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالعلاقات التونسية اليابانية في ضوء المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الياباني تارو كونو الذي يزور تونس حاليًا مع عدد من المسؤولين التونسيين حول تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتابعت في الشأن الليبي مطالبة وزير الخارجية الليبي محمد سيالة مجلس الأمن والمجتمع الدولي برفع الحظر عن توريد السلاح إلى ليبيا بشكل جزئي وعن بعض الأسلحة النوعية التي تمكن من مواجهة الإرهابيين.

ورصدت إلى جانب ذلك تواصل ردود الفعل العربية والغربية المنددة بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية وسط العاصمة طرابلس وأسفر عن مقتل و إصابة عدد من الأشخاص.

وأوردت في موضوع آخر تصريحات لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات حذر فيها من تمرير مخططات الاستيطان وتهويد القدس وارتكاب عمليات تطهير عرقي لخدمة الانتخابات الإسرائيلية المزمع إجراؤها خلال شهر ابريل القادم , مطالبا في الان نفسه المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الجماعية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لضمان التزام إسرائيل بأحكام مبادئ القرار ووضع حد فوري لأنشطتها الاستيطانية غير القانونية .

وتطرقت ميدانيًا إلى تأكيد وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية إصابة فلسطيني بجروح جراء إطلاق قوات إسرائيلية النار عليه جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية.