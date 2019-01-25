اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعه

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الزيارة الرسمية التي يبدأها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى تونس اليوم، مشيرة إلى أن الوزير الروسي سيعقد خلال تواجده بتونس جملة من المشاورات السياسية مع المسؤولين التونسيين، تتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتحدثت محليًا أيضًا.. عن تعطل عدد من المرافق الحيوية في عدة المحافظات تونسية، نتيجة التقلبات الجوية وتساقط الثلوج.

وتطرقت صحف الجمعة دوليًا.. إلى إعلان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الليبية، إطلاق تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين ترهونة وطرابلس وعودة الحياة الطبيعية في مناطق جنوب طرابلس،

مشيرة إلى وصول السفير الأمريكي لدى ليبيا بيكر بودي إلى العاصمة الليبية، وبحثه مع عدد من المسؤولين تطورات الأزمة الراهنة، وعلى رأسها عراقيل تنفيذ الخطة الأمنية المتعثرة.

ونقلت عن مصادر إعلامية أمريكية، إرسال الولايات المتحدة قوات إضافية لسوريا من أجل تأمين عمليات انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، كما أشارت إلى إعلان المفوضية الأوروبية، توقف النظام السوري عن إصدار تأشيرات خاصة لدخول دبلوماسي الاتحاد الأوربي إلى دمشق، مما يؤثر سلبًا على جهود توزيع مساعدات إنسانية على ضحايا الحرب الأهلية.

ولفتت صحف تونس في سياق تقارير متفرقة، إلى حالة التوتر التي تعيشها فنزويلا والانقسامات بين مؤيدين للرئيس مادورو، ومعارضين له.