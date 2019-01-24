اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

تابعت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اهتمامها في مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والخلاف الدائر في البلاد حول طريقة الخروج وآلياته والنقاشات بين السياسيين في إدارة أزمة الخروج.

وأوردت الصحف أن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين ألمح إلى أن حزبه قد ينضم إلى وزراء حزب المحافظين البريطاني وأعضائه بمجلس العموم البريطاني الذين يؤيدون بقاء بريطانيا بمجموعة دول الاتحاد الأوروبي من أجل منع الخروج البريطاني من التكتل بدون التوصل إلى اتفاق.

وتناولت الأزمة السياسية التي تعيشها فنزويلا، مشيرة إلى اعتراف الولايات المتحدة بزعيم الجمعية الوطنية المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، رئيسا مؤقتا للبلاد، ناقلة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قوله إنه سوف يستخدم القوة الاقتصادية والدبلوماسية الأمريكية لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا.

وتطرقت صحف الخميس إلى مبادرة الولايات المتحدة لعقد مؤتمر دولي في بولندا لتشكيل تحالف دولي ضد إيران، وكذلك لبحث حلول للأزمات المشتعلة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وسلطت الصحف الضوء على استعداد أطراف الصراع في اليمن الموافقة على شروط اتفاق لتبادل الأسرى بينهم خلال أيام.

ولفتت إلى قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على عددٍ من من كبار رجال الأعمال والشركات الخاصة في سوريا، ليصل عددهم 274 شخصاً، فضلاً عن 76 وشركة ومؤسسة لدورهم في استغلال عقارات وأملاك السوريين الذين اضطروا إلى الهجرة إلى خارج بلدهم بسبب الصراع.