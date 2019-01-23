اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، افتتاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بمشاركة أكثر من 35 دولة.

واهتمت بتمكن القوات المسلحة المصرية من القضاء على 44 مسلحًا بحوزتهم عدد من البنادق مختلفة الأعيرة والعبوات الناسفة المعدة للتفجير بنطاق الجيشين الثاني والثالث، بخلاف القضاء على 15 مسلحاً آخرين خلال ضربة استباقية لقوات الشرطة المدنية شمالي ووسط سيناء ،ومقتل 9 جنود من بينهم ضابط خلال تلك العمليات.

وتابعت صحف الأربعاء بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى مقتل فلسطيني، وإصابة اثنان آخران في قطاع غزة أمس، جراء هجوم مدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي،

واعتقال فتيين وشابًا من جنوب وشرق بيت لحم، أثناء مداهمات الاحتلال بالضفة.

وأخبرت عن مقتل وإصابة 410 يمنيين جراء ارتكاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران 688 خرقًا في محافظة الحديدة، وذلك من 18 ديسمبر حتى 19 يناير الحالي.

وتناولت المحادثات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، التي تناولت سبل تطوير مسار التعاون المؤسسي القائم بين الجامعة وروسيا، ومجمل الأوضاع والتطورات ذات الاهتمام.

وعرجت صحف مصر إلى الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية الذي دخل يومه الـ 33، مشيرة إلى تأكيد الجمهوريين تجاهلهم لاعتراضات الحزب الديموقراطي، طرح مشروع قانون لتمويل "الجدار الحدودي"، مقابل تمديد العفو المؤقت لبعض فئات المهاجرين، وذلك خلال جلسات الكونجرس لهذا الأسبوع.