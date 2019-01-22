اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2019 والمعروضة على مجلس النواب للمصادقة عليها في جلسة اليوم أو في الجلسات القريبة المقبلة.

ونوهت بوجود نواقص عديدة في الموازنة فضلا عن عدم انسجامها مع المنهاج الوزاري للحكومة العراقية الحالية التي يراسها عادل عبد المهدي ، موضحة أن أمام مجلس النواب خيارا واحدا هو التصويت على الموازنة التي وضعتها الحكومة السابقة التي رأسها حيدر العبادي, واخضعت لتعديلات عديدة أجرتها لجنة حكومية وبرلمانية خلال الاسابيع الماضية .

وتطرقت صحف الثلاثاء إلى أوضاع الخدمات والتجاوزات والاختناقات السكنية وتجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية في العاصمة بغداد, مشددة على ضرورة الاسراع في ايجاد معالجات لهذه المشاكل التي باتت تؤثر على التصميم الاساسي للمدينة.

وعرجت على الشأن العربي مركزة على قرارات القمة الاقتصادية التنموية العربية الرابعة التي أنهت أعمالها في العاصمة اللبنانية بيروت أمس الاول .

وفي الشأن الدولي تناولت الصحف القمة الثانية المرتقبة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون و النتائج المتوقعة لهذه القمة التي تأتي بعد أشهر من القمة الاولى التي عقدت في سنغافورة في يونيو العام الماضي 2018