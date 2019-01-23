اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاربعاء

واصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، تناولها مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط الخلافات والانقسامات الداخلية داخل الحكومة، ومع المعارضة حول طريقة الخروج وتبعاته داخل البلاد وخارجها.

وتساءلت عن ممارسات الجنود الإسرائليين تجاه الفلسطينيين وكيف تمر دون عقاب أو مساءلة سواء داخليًا أو دوليًا.

ولفتت صحف الأربعاء الانتباه إلى إنه خلال الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2018 وحسب إحصاءات الأمم المتحدة، كان معدل القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا بأيدي الجنود الإسرائيليين أثناء التظاهر قرب السياج الحدودي في غزة وأغلبهم من الأطفال، يصل إلى قتيل على الأقل يوميًا.

كما لفتت الانتباه إلى مقتل خمسة خبراء أجانب في مجال إزالة الألغام بانفجار ألغام زرعها الحوثيين في اليمن، وانفجار الألغام بسيارة كانت تقلهم في مأرب، حيث كانت الألغام محملة في السيارة بغية تدميرها في مكان آمن.

وتطرقت الصحف إلى الوجود الصيني في قارة أفريقيا، وذكرت بأنه لا يمكن السماح للصين بالسيطرة على أفريقيا، ومشيرة إلى أن قادة الدول الأفريقية هم من يخذلونها بسبب الفساد والصراع على السلطة والفوضى.

وأفادت صحف بريطانيا بتعليق سلطات الطيران الأمريكية الرحلات الجوية أمس، في مطار نيوارك الدولي بولاية نيو جيرسي الأمريكية؛ بعد رصد طائرتين بدون طيار تحلقان بالقرب من المطار.