اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بأخر التطورات في مسألة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (بريكست).وقالت أن نحو 40 وزيراً في الحكومة البريطانية سوف يستقيلون الأسبوع المقبل في حال منع نواب حزب المحافظين من التصويت على خطة لمنع بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق.

ونقلت عن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إنها ستجري مشاورات حول بند "الخطة الإحتياطية مع الحزب الإتحادي الديموقراطي وبقية أحزاب أيرلندا الشمالية ضمن خطتها المقبلة لتحقيق تقدم في ملف مفاوضات بريكست.

ولفتت إلى رفض رئيسة الوزراء إجراء إستفتاء آخر حول الخروج من أوروبا، مشيرة إلى أن الخطوة من شأنها أن تضر بالنسيج الاجتماعي في المملكة المتحدة وتزعزع الثقة في العملية الديمقراطية برمتها.

وتطرقت إلى الوضع السياسي في سوريا، مشيرة إلى عدم تقبل الدول العربية لنظام الأسد الذي قتل وعذب وألقى الغازات السامة على مئات الآف من السوريين كما أجبر الملايين على الهجرة والنزوح، وأنه لن يعود إلى الحضن العربي بشكل كامل.

وأفادت بمقتل 65 شخصاً على الأقل في هجوم مسلح تبنته حركة طالبان استهدف قاعدة عسكرية لوكالة الاستخبارات الأفغانية أمس في وسط أفغانستان.

وتناولت صحف اليوم الخلاف الفرنسي الإيطالي حول تصريحات تتعلق بالحقبة الاستعمارية في أفريقيا، مشيرة إلى استدعاء فرنسا السفيرة الإيطالية لدى باريس عقب التصريحات التي أطلقها نائب رئيس الوزراء في حكومة روما عن العلاقات الفرنسية الأفريقية.

ونقلت تكبد شركة جوجل، عملاق التكنولوجيا الأمريكي، غرامة بلغت 50 مليون دولار بقرار من فرنسا، وذلك لانتهاك قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وبينت الصحف أن وجود تغييرات في مستويات البروتين في الدم قد يكون مؤشراً على وجود تلف في الدماغ قد يؤدي إلى الإصابة بالزهايمر بعد عقد من الزمن، بحسب ما أكده باحثون.