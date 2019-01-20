اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاحد

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، نظر نواب بمجلس العموم البريطاني في تقديم اقتراح إلى رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بتمديد عضوية بريطانيا في عضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن إمكانية خروج بريطانيا من التكتل بالموعد المحدد في مارس 2019م.

وتطرقت إلى طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خططًا جديدة لإنجاز مشروع الجدار الحدودي مع المكسيك، من أجل إنهاء الإغلاق الجزئي الذي يشل مؤسسات حكومية منذ أكثر من أربعة أسابيع.

ولفتت صحف الأحد إلى أن قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا، أنعش التنظيمات الإرهابية، مشيرة إلى أن التفجير الانتحاري الأخير في منبح، الذي أدى إلى مقتل 15 بينهم أربعة أمريكيين، هو دليل على عودة تنظيم داعش الإرهابي تزامنًا مع انسحاب القوات الأمريكية.

وسلطت الصحف الضوء على محنة أقلية المسلمين الإيغور في الصين والاعتقالات الجماعية التي تطالهم هناك، والأوضاع بمقاطعة شينغيانغ الصينية، التي يعتقد أن الصين تحتجز فيها مئات الآلاف منهم.

ورأت تراجعًا في دور الولايات المتحدة الأمريكية على ساحة القضايا الدولية، الذي جاء متوافقًا مع حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشعارها "أمريكا أولاً".

ونقلت صحف بريطانيا اتهام الرئيس السوداني من وصفهم بـ"عملاء ومندسين" بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها السودان حاليًا، وقوله: إنها لن تجبره على ترك منصبه، إلا عن طريق الانتخابات.