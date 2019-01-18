اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعه

واصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اهتمامها بالتداعيات السياسية حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

وأوردت تحذير وزراء بالحكومة البريطانية لرئيسة الوزراء، تيريزا ماي، من أنها قد تواجه استقالات عدد من الوزراء إذا لم تسمح بإيقاف إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد بدون التوصل إلى اتفاق مع التكتل.

وأبرزت نجاة رئيس بعثة الأمم المتحدة المكلف بمراقبة تنفيذ اتفاق للسلام في ميناء الحديدة اليمني من حادثة إطلاق نار، وتعرض قافلة كاميرت لإطلاق نار بينما كانت تزور منطقة تقع تحت سيطرة التحالف، والذي أُتهمت حركة الحوثيين اليمنية بإطلاق النار.

وأشارت صحف الجمعة إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، نقل معارك بلاده إلى الفضاء، بعد أن أطلق برنامج "حرب النجوم" الفضائي الجديد وإعلانه الفضاء "مسرحا جديدا للحرب" بعدما أطلق برنامج تطوير نظام مضاد للصواريخ باسم "القوة الفضائية"، وذلك رداً على تطوير أسلحة جديدة في الصين وروسيا .

وحول استمرار التمييز في التوظيف ضد الأقليات في بريطانيا ، قالت الصحف : إن البريطانيين السود وذوي الأصول الآسيوية المسلمة يتعرضون لتمييز "أكبر في سوق العمل .

وأوردت فض قوات الأمن السودانية بالقوة اعتصاما شارك فيه الآلاف أمام مستشفى خاص في أحد أحياء العاصمة الخرطوم إثر مقتل طفل وطبيب بالرصاص الخميس، واستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المعتصمين.

وأفادت الصحف بإعدام السلطات الصينية المسؤول السابق في الحزب الشيوعي والذي وصفته بعراب قرية تشتهر في إنتاج المخدرات.