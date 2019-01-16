اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم رفض مجلس العموم البريطاني أمس المصادقة على اتفاقية حكومة رئيسة الوزراء البريطانية الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث صوت 432 نائباً ضد الخطة مقابل 202 في خسارة تاريخية للحكومة الحالية.

وتطرقت الصحف إلى مستقبل البلاد عقب خسارة الحكومة عملية التصويت، وسط مطالبة المعارضة باستقالة الحكومة عبر سحب الثقة وإجراء انتخابات عامة.

وأشارت إلى أنه رغم الهزيمة، فإن الحكومة ترفض تمديد تاريخ تنفيذ المادة 50 الخاصة بتفعيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقررة في 29 مارس هذا العام.

وتناولت أخر التطورات السياسية الدولية بشأن سوريا، والحديث عن إقامة منطقة عازلة في شمال سوريا وسط معارضة داخلية قوية.

وأشارت الصحف إلى الهجوم الارهابي لحركة الشباب الصومالية على فندق ومجمع مكاتب في العاصمة الكينية نيروبي، الذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، على الأقل، وإصابة 10 آخرين بجراح.

ولفتت إلى نجاح تجربة الصين في إنبات بذور القطن والبطاطا في الجانب المعتم من القمر وذلك من خلال البذور التي حملها مسبار صيني إلى القمر التي بدأت بالنمو في التراب القمري، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

وأفادت بتوصل علماء أمريكيون إلى نتيجة مفادها أنه بإمكان عقار يعالج الجلطات الدماغية استخدامه لإيقاف أعراض مرض الزهايمر من خلال تجارب على حيوانات المختبر، وأشارت الدراسة العلمية إلى أن تعديلاً لبروتين دم الإنسان يقلل الالتهاب ويحمي الخلايا العصبية والخلايا على جدار الأوعية الدموية من الانحلال.