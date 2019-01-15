اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتصويت مجلس العموم البريطاني الحاسم اليوم على اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي( البريكست ) الذي قدمته رئيسة الحكومة تيريزا ماي، ونتائج التصويت على مستقبل البلاد، وانعكاسه على بقاء رئيسة الوزراء وحكومتها.

ونقلت تحذير رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي معارضي اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنهم "سيخيبون آمال الشعب" و "يخاطرون بعدم الوفاء بمطالبه".

ولفتت الصحف الانتباه إلى أن الخروج بدون اتفاق سيكون أسوأ النهايات الممكنة التي وصفت بأنها ستكون بمثابة انتحار وطني.

وتطرقت صحف اليوم إلى نهج إدارة الحكومة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وإشارات ومواقف الرئيس الأمريكي المختلفة مع دول المنطقة، والجهود المبذولة لوقف تدخلات النظام الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة.

وتطرقت الصحف إلى اضراب نازانين زاغاري راتكليف، البريطانية من أصل إيراني والمعتقلة في طهران، عن الطعام أمس اعتراضا على منع دخول الادوية التي سمح بها أطباء السجن بها ، وعلى ممارسة السلطات الايرانية الضغوط عليها لتصبح جاسوسة في بريطانيا مقابل اطلاق سراحها.

وأشارت إلى تعرض الصادرات الصينية لأكبر انخفاض لها خلال عامين في ديسمبر، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 4.4 % الشهر الماضي، مقارنة بالعام الماضي، وانخفاض الواردات بنسبة 7.6 % .