اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين

سلطت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تركيزها على توقع الحكومة الباكستانية بتحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني تدريجياً بعد حصولها على الدعم الاقتصادي من المملكة العربية السعودية.

وأبرزت صحف باكستان تحقيق الطالب السعودي عبدالله بن عيسى الجبارة إنجازاً علمياً كبيراً في مسابقة دولية للفيزياء بجامعة أمريكية، حصل من خلالها على لقب "آينشتاين".

واهتمت بعزم عدد من الدول الاستثمار في باكستان بشكل ستكون له نتائج إيجابية على الاقتصاد الباكستاني على المدى البعيد.

وأشارت إلى تجديد باكستان رغبتها في تحسين العلاقات مع الهند وأفغانستان لضمان الأمن الإقليمي.

وأخبرت عن تعزيز أجهزة الأمن مستوى التأهب الأمني في باكستان للحد من وقوع أي أعمال إرهابية.

وتطرقت إلى الوضع في المناطق الشمالية من باكستان بعد تساقط الثلوج بكثافة بشكل أدى إلى شل النشاط العام وانقطاع معظم المدن والبلدات عن شبكة الطرق.

وتابعت تطورات الجهود الإقليمية والدولية الجارية لدعم عملية السلام والمصالحة الأفغانية، وتأييد باكستان لموقف الحكومة الأفغانية بشأن تعزيز الاتصالات بين الفصائل الأفغانية لإنجاح عملية المصالحة.