اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم زيارة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح إلى ميناء جوادر الباكستاني للبحث مع المسؤولين الباكستانيين الترتيبات النهائية لتوقيع مذكرات التعاون والتفاهم والاستثمار في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتعدين والطاقة المتجددة.

وأخبرت عن قلق باكستان إزاء استمرار الهند في تصعيد التوتر العسكري من خلال مواصلة عمليات القصف عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وتابعت تطورات العمليات العسكرية والأمنية الجارية في باكستان لمكافحة الإرهاب الداخلي والقضاء على الخلايا الإرهابية المختبئة في المدن.

وتطرقت إلى الوضع في المناطق الشمالية من باكستان حيث أدت موجة الثلوج التي تساقطت بكثافة إلى تأثر مظاهر الحياة والنشاط العام وانقطاع معظم المدن والبلدات عن شبكة الطرق.

أفغانياً أشارت الصحف إلى عزم الحكومة الأفغانية على التفاوض مع حركة طالبان لإنجاح عملية السلام والمصالحة الأفغانية.

وتناقلت إعلان القوات الأمريكية المتواجدة في أفغانستان عن نجاحها في القضاء على أحد أهم قادة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأخبرت في الشأن الدولي عن بدء الاحتجاجات مجدداً في فرنسا، ونشر الحكومة الفرنسية 80 ألف رجل أمن لمنع المتظاهرين من ممارسة أعمال الشغب.