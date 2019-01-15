اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم على أهمية تمديد فترة المحاكم العسكرية المعنية بسرعة محاكمة الإرهابيين، وذلك ضمن خطة العمل الوطنية التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب الداخلي.

وأخبرت عن عزم المبعوث الأمريكي الخاص بشأن المصالحة الأفغانية زلمي خليل زاد القيام بزيارة إلى باكستان ودول المنطقة لمناقشة عملية السلام الأفغانية.

وتناقلت تصريح وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري الذي أكد بأن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية تشهد تحسناً سريعاً.

وسلطت الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية لمكافحة فيروس شلل الأطفال في باكستان.

وتابعت الوضع في المناطق الشمالية من باكستان جراء موجة الثلوج والبرد القارس التي عطلت النشاط العام وأثرت سلباً على السكان المحليين.

وأكدت على أهمة تعزيز التعاون القائم بين باكستان والصين لإنجاح مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.

أفغانياً نشرت صحف باكستان أنباء مقتل 11 مسلحاً بعمليات قصف جوي نفذتها القوات الجوية الأفغانية.