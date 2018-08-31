وزير الإعلام الباكستاني يصف علاقات بلاده مع المملكة بالاستراتيجية

وصف وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية بالاستراتيجية، وقال : " إن المملكة تعدُ شريكاً مهماً لباكستان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في إسلام آباد، تناول فيه أجندة الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة عمران خان في التعامل مع القضايا الداخلية والعلاقات الخارجية.
وقال :" إن الحكومة الباكستانية تؤمن بتحسين العلاقات مع كافة الدول، بحيث أنها تسعى إلى تحسين العلاقات مع الهند عبر الحوار البناء، وأداء دوراً إيجابياً في حل الأزمة الأفغانية"، مشيراً إلى عزم الحكومة الباكستانية مواصلة العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، ودعمه بمشاريع إضافية.
GMT 20:54 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطس"اليونيسف" تحذّر من آثار تغيّر المناخ على مستقبل الأطفال حول العالم
GMT 20:47 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسمسلحون يقصفون شاحنة تحمل مساعدات غذائية في محافظة الحديدة جنوب اليمن
GMT 19:03 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسبدعم "قوات التحالف"مصرع قيادات من ميليشيا الحوثى فى صعدة
GMT 18:57 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسالصحافة العالمية تبرز بيان الأزهر لتجريم التحرش
GMT 18:51 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسالسيسى يؤكد لملك البحرين أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربى
تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
أرسل تعليقك