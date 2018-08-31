وزير الإعلام الباكستاني يصف علاقات بلاده مع المملكة بالاستراتيجية

وصف وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية بالاستراتيجية، وقال : " إن المملكة تعدُ شريكاً مهماً لباكستان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في إسلام آباد، تناول فيه أجندة الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة عمران خان في التعامل مع القضايا الداخلية والعلاقات الخارجية.

وقال :" إن الحكومة الباكستانية تؤمن بتحسين العلاقات مع كافة الدول، بحيث أنها تسعى إلى تحسين العلاقات مع الهند عبر الحوار البناء، وأداء دوراً إيجابياً في حل الأزمة الأفغانية"، مشيراً إلى عزم الحكومة الباكستانية مواصلة العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، ودعمه بمشاريع إضافية.