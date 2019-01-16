اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاربعاء

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تصديق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على خمس مراسيم رئاسية تخص اتفاقيات تعاون في المجال الاقتصادي والتشاور السياسي بين الجزائر وعدد من الدول، تمهيداً للشروع في تنفيذها.

وأخبرت عن تأجيل جلسة لمجلس الأمة، كانت مخصصة أمس، لتنصيب أعضائه الـ48 الجدد، وكذلك انتخاب رئيس له، مشيرة إلى أن قرار التأجيل صدر قبل الانعقاد بلحظات قليلة.

وسلطت الصحف الضوء على رفض البرلمان البريطاني خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتنفيذ اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن 432 نائبا صوتوا ضد الخطة فيما صوت 202 لصالحها.

وتطرقت في الشأن الليبي إلى دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى المضي قدماً في إجراء الانتخابات، مشيرا إلى حاجة ليبيا إلى سلطة تنفيذية واحدة ، وأنه لا مناص من اختيار رئيس مؤقت للبلاد، في حال تم رفض الدستور.

وفي الشأن السوري، لفتت إلى وصول المبعوث الأممي الجديد غير بيدرسن، إلى العاصمة السورية دمشق أمس لتولي مهمة البحث عن حل للأزمة في سوريا خلفا لستيفان دي مستورا.

وفي متفرقات دولية أخرى، أخبرت صحف الجزائر، عن بدء مؤتمر للحوار الوطني بإشراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهدف إيجاد مخرج للأزمة بين الحكومة واصحاب السترات الصفراء المطالبين بإصلاحات اقتصادية.