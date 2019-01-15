اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لنظيره التونسي الباجي قايد السبسي عزمه على العمل سويا من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون التي تجمع البلدين إلى مراتب أعلى.

وأشارت الصحف إلى تأكيد وزير الخارجية عبد القادر مساهل ونظيرته الجنوب أفريقية لينديوي سيسولو، تطابق الآراء بين الجزائر وجنوب أفريقيا حول دور الاتحاد الأفريقي في تسوية النزاعات بالقاهرة الأفريقية.

وتطرقت إلى دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمتظاهري السترات الصفراء للمشاركة في حوار وطني يبحث الحلول للأزمة التي دخلت فيها بلاده بسبب استمرار الاحتجاجات الأسبوعية في العاصمة باريس وباقي المدن تنديدا بسياسات ماكرون الاقتصادية.

وتابعت صحف الجزائر تطورات الوضع في فلسطين المحتلة، مشيرة إلى استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بجروح إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مسيرة العودة الجمعة الماضي.

وفي الشأن الليبي، أشارت إلى إعلان رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق، فايز السراج مقاطعة ليبيا للقمة العربية الاقتصادية المقررة في بيروت يومي الجمعة والسبت القادمين، بسبب حادثة حرق العلم الليبي.