اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

تابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم تواصل موجة البرد وتساقط الثلوج بالمرتفعات الغربية التونسية , والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل مساعدة سكان هذه المناطق المتضررة لتجاوز هذه الفترة دون خسائر مادية أو بشرية فادحة .

ولفتت الانتباه إلى اتفاق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباحثات جمعتها أمس, على توسيع التعاون المشترك في العديد من المجالات الحيوية المشتركة ومواصلة التنسيق والتشاور حول عدد من القضايا الراهنة .

وكتبت اليوميات التونسية عن إعلان جوليان كاسترو وزير الإسكان الأمريكي في حكومة الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في عام 2020 .

وفي شأن منفصل , أبرزت صحف الإثنين موافقة البرلمان المصري أمس على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ المعلنة في مصر لمدة 3 أشهر أخرى.

ومن بين تقارير إقليمية ودولية متنوعة ركزت صحف تونس على التظاهرات والاعتصامات التي شهدتها لبنان أمس احتجاجا على السلطة والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد , وتحذير رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعضاء البرلمان من أن عدم تأييد خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيمثل خيانة لبريطانيا .