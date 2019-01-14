اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على المباحثات بين وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل ونظيرته الجنوب إفريقية لينديوي سيسولو، حول الأوضاع في القارة الأفريقية عشية قمة الاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى جهود تسوية الأزمة في كل من مالي وليبيا وتهديدات تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين في منطقة الساحل.

ولفتت الصحف إلى إصدار محكمة تونسية 41 حكما بالإعدام ضد متهمين بـ"الإرهاب" إثر تنفيذهم هجوما عام 2014 أسفر عن مقتل 15 جنديا، في أول حكم جماعي من نوعه.

وعن الشأن الليبي، لافتة إلى تأكيد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في أول زيارة له من توليه منصبه في يونيو 2017، للجنوب الليبي أنه يحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة من الاتصالات قبل تحديد تاريخ ومكان عقد المؤتمر الوطني الليبي.

وأبرزت موافقة البرلمان المصري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في مصر 3 أشهر أخرى.

وأنبأت صحف الإثنين، عن وفاة قائد الاستخبارات العسكرية اليمنية اللواء محمد صالح طماح، متأثرا بإصابته في هجوم لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند جنوب اليمن الخميس الماضي.

واهتمت صحف الجزائر بتحذير رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لنواب البرلمان من أن رفض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي سيمثل كارثة حقيقية للديمقراطية في بريطانيا.