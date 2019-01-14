اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال شرق خانيونس خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرقي خانيونس، قبل عدة أسابيع.

وسلطت الصحف الضوء على تأكيدات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتوصل إلى سلام عادل ودائم استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

وأشارت إلى إعلان الرئاسة الفلسطينية بأن رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيتسلم في الخامس عشر من الشهر الجاري رئاسة مجموعة "الـ77 + الصين"، والتي تمثل 134 دولة، وذلك في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات وزارة الخارجية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدمر مقومات الدولة الفلسطينية، من خلال حملات التصعيد المبرمجة ضد المواطنين الفلسطينيين، كجزء لا يتجزأ من المشروع التصفوي الذي يسمى "صفقة القرن"، وحلقة من حلقاته المشؤومة".

وأوردت صحف فلسطين دعوة وزير ما يسمى "الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان إلى منع الرئيس محمود عباس من العودة إلى الأراضي الفلسطينية في حال غادرها للقيام بزيارة خارجية.

ونشرت خبر استنكار وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف ادعيس،الاعتداء على حديقة المسجد الإبراهيمي من قبل المستوطنين اليهود.