اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاحد

واصلت الصحف الليبية الصادرة اليوم، اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد ، مشيرة إلى تعليمات قائد عام الجيش المشير خليفة حفتر إلى قادة وآمري الكتائب بالطوق الأمني لتطهير الجنوب الليبي من الجماعات الإرهابية .

وأشارت الصحف إلى تصاعد الخلافات بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وثلاثة نواب لرئيس المجلس الرئاسي هم أحمد معيتيق وفتحي المجبري وعبد السلام كاجمان، نتيجة الاستئثار والانفراد للسراج بالقرارات المصيرية، مطالبين في رسالة وجهوها إلى السراج بالعودة لروح المشاركة والتوافق وتغليب المصالح الوطنية الليبية على ما عداها من مصالح شخصية وشللية ضيقة.

وتطرقت إلى تحذير مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة إلى ليبيا من تدخلات قوى إقليمية ودولية في الجنوب الليبي دونما احترام للسيادة، مستبعدًا من جهة أخرى إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية مارس مع إمكانية تنظيم انتخابات برلمانية.