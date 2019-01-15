اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، الإستنكار والإدانة التى أبداها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ، ورئيس مجلس النواب عقيله صالح،على حادثة إزالة علم ليبيا من مكان انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية في بيروت من قبل عناصر تابعة لحركة أمل الشيعية في لبنان، داعية الجامعة العربية والسلطات اللبنانية على ضرورة اتخاذ موقف قوي وواضح من العملية.

وأشارت الصحف إلى تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي ، المستشار عقيلة صالح، وتشديده على ضرورة أن تمضي ليبيا نحو تنظيم انتخابات وطنية حتى وإن رفض الناخبون مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية وينتظر إجراء استفتاء عليه.

وأخبرت عن مطالبة حكومة الوفاق الليبية، الحكومة اللبنانية بـتوضيح عاجل لموقفها بشأن المواقف التي صدرت في لبنان بشأن مشاركة ليبيا في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة عدم مشاركة ليبيا على أي مستوى في القمة العربية التنموية الاقتصادية.

ونقلت دعوة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج أعضاء المجلس الرئاسي إلى ضرورة التحلى بالعقلانية والحكمة وخاصة في ظل الأوقات الراهنة التي تمر بها البلاد.

ونوهت الصحف إلى تدشين رئيس بعثة الأمم المتحد غسان سلامة مع وزير الداخلية الليبي فتحى باشا آغا، أحدث مركز شرطة نموذجي في العاصمة طرابلس بحضور سفراء ايطاليا وهولندا وألمانيا والمجر وفرنسا وهولندا ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي.