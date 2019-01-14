اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، مباحثات العاهل الأردني عبدالله الثاني ،والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، واتفاقهما على توسيع التعاون المشترك في العديد من القطاعات الحيوية ، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا وبما يخدم المصالح العربية ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

واهتمت بمباحثات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان، حول تفعيل جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وانعكاسات القرار الأمريكي بسحب قواتها العسكرية من سوريا، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل ضمن حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وتابعت توقيع الأردن وجمهورية مصر العربية ، اتفاقيات تزويد الأردن بنحو نصف احتياجات النظام الكهربائي من الغاز الطبيعي لعام 2019م.

وسلطت الضوء على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، لأحد عشر فلسطينيا خلال حملات الدهم والاعتقالات اليومية التي ينفذها في الضفة الغربية المحتلة.

ونشرت قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، بمد حالة الطوارئ المعلنة، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى.