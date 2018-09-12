أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، على كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المشتبه بهما في تسميم العقيد السابق في الاستخبارات الروسية، سيرغي سكريبال وابنته يوليا بمدينة سالزبوري البريطانية، معروفان لدى السلطات الروسية.
وأشارت صحف الأربعاء إلى دعوة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الاتحاد الأوروبي لتعزيز قوته السياسية والاقتصادية والعسكرية بحيث يصبح لاعبًا أكثر أهمية في السياسة العالمية.
ونشرت تصريحات نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني أن الحكومة الإيطالية تعتزم إبعاد أغلب المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد بطرق غير قانونية طلبا للجوء.
وأشارت إلى توقف مطار معيتيقة وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس عن العمل مجددًا إثر إطلاق صواريخ باتجاهه في وقت متأخر من مساء أمس.
ولفتت صحف بريطانيا إلى تحذير الولايات المتحدة إيران من أنها "سترد بسرعة وحسم" على أي هجمات ينفذها حلفاء طهران في العراق، قد تؤدي إلى إصابة أمريكيين أو الأضرار بمنشآت أمريكية.
GMT 22:30 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الروسية الصادرة الأربعاء
GMT 22:27 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء
GMT 22:19 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء
GMT 22:18 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 22:16 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء
غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
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