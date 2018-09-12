أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، على كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المشتبه بهما في تسميم العقيد السابق في الاستخبارات الروسية، سيرغي سكريبال وابنته يوليا بمدينة سالزبوري البريطانية، معروفان لدى السلطات الروسية.

وأشارت صحف الأربعاء إلى دعوة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الاتحاد الأوروبي لتعزيز قوته السياسية والاقتصادية والعسكرية بحيث يصبح لاعبًا أكثر أهمية في السياسة العالمية.

ونشرت تصريحات نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني أن الحكومة الإيطالية تعتزم إبعاد أغلب المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد بطرق غير قانونية طلبا للجوء.

وأشارت إلى توقف مطار معيتيقة وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس عن العمل مجددًا إثر إطلاق صواريخ باتجاهه في وقت متأخر من مساء أمس.

ولفتت صحف بريطانيا إلى تحذير الولايات المتحدة إيران من أنها "سترد بسرعة وحسم" على أي هجمات ينفذها حلفاء طهران في العراق، قد تؤدي إلى إصابة أمريكيين أو الأضرار بمنشآت أمريكية.