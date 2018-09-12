أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

واصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها بزيارة العمل التي يقوم بها العاهل المغربي محمد السادس، لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وركزت على لقاء العاهل المغربي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مبرزة أن المباحثات عبرت بوضوح عن حرص الدولتين على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع في المجالات كافة.

وأولت صحف الأربعاء اهتمامها لأعمال المجلس الوزاري الـ 150 لجامعة الدول العربية الذي انعقد بالقاهرة لبحث مجموعة من القضايا والملفات الشائكة على الصعيد العربي، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية.

وواصلت اهتمامها بتفاعلات قرار الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مبينة ردود فعل الجانب الفلسطيني وإدانة الجامعة العربية لهذا القرار.

وتابعت الصحف التطورات العسكرية في سوريا، والمخاوف الدولية المتزايدة من حملة عسكرية تشنها القوات السورية لاستعادة محافظة إدلب آخر معاقل المعارضة.

وتطرقت إلى إطلاق روسيا أكبر مناورات عسكرية في تاريخها بالشرق الأقصى للبلاد.

ونشرت صحف المغرب مضامين التقرير السنوي حول الأمن الغذائي والتغذية في العالم الذي أفاد أن أكبر من 800 مليون شخص بالعالم يعانون من الجوع.