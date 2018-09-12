أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

واصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها بزيارة العمل التي يقوم بها العاهل المغربي محمد السادس، لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وركزت على لقاء العاهل المغربي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مبرزة أن المباحثات عبرت بوضوح عن حرص الدولتين على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع في المجالات كافة.
وأولت صحف الأربعاء اهتمامها لأعمال المجلس الوزاري الـ 150 لجامعة الدول العربية الذي انعقد بالقاهرة لبحث مجموعة من القضايا والملفات الشائكة على الصعيد العربي، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية.
وواصلت اهتمامها بتفاعلات قرار الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مبينة ردود فعل الجانب الفلسطيني وإدانة الجامعة العربية لهذا القرار.
وتابعت الصحف التطورات العسكرية في سوريا، والمخاوف الدولية المتزايدة من حملة عسكرية تشنها القوات السورية لاستعادة محافظة إدلب آخر معاقل المعارضة.
وتطرقت إلى إطلاق روسيا أكبر مناورات عسكرية في تاريخها بالشرق الأقصى للبلاد.
ونشرت صحف المغرب مضامين التقرير السنوي حول الأمن الغذائي والتغذية في العالم الذي أفاد أن أكبر من 800 مليون شخص بالعالم يعانون من الجوع.
GMT 22:30 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الروسية الصادرة الأربعاء
GMT 22:27 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء
GMT 22:23 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء
GMT 22:18 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 22:16 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء
غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
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