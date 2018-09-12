أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تصريحات رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، بأن الحكومة بدأت بوضع الخطوط العريضة لمشروع النهضة الوطني بهدف ايجاد بيئة اقتصادية تعزز من الاستقلال الاقتصادي وتدعم القرار السياسي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وفي ذات السياق.. تابعت تأكيدات رئيس الوزراء الأردني بإن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي أقرت الحكومة مسودته، يستهدف المقتدرين والفئة الميسورة من الأفراد والشركات

وليس على حساب جيب المواطن من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط .

وسلطت صحف الأربعاء الضوء على أبرز التعديلات على قانون ضريبة الدخل الجديد، من خلال تخصيص مساحة لتحليلات وآراء لخبراء اقتصاديين متخصصين في الشأن الضريبي.

واهتمت بتأكيد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بإن الحفاظ على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين الأونروا، استثمار ضروري لبناء السلام والاستقرار.

وأبرزت الصحف مطالبه الجامعة العربية بخطة دبلوماسية محكمة للحفاظ على التأييد العالمي القائم بالفعل للأونروا ودورها، وعزل الموقف الأمريكي ورفضه، والعمل على توسيع دائرة المساهمات الدولية في الأونروا.

ونشرت صحف المملكة إعلان منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، بانوس مومتزيس، بشأن التصعيد الأخير للأعمال العدائية في شمال غرب سوريا، أدى إلى النزوح الجديد لأكثر من 30 ألف من النساء والأطفال والرجال، وإشارته إلى وجود نحو 6.2 مليون نازح داخل سوريا.