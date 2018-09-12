أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تأكيدات وزراء الخارجية العرب، ضرورة استمرار وكالة "الأونروا" بالقيام بدورها المحوري في تلبية الاحتياجات الحياتية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتحذيرهم من المساس بولايتها أو تقليص خدماتها، بما يسهم في تأزيم الوضع في منطقة الشرق الأوسط .

وسلطت صحف الأربعاء الضوء على تأكيدات وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال جلسة لمجلس وزراء الخارجية العرب، أن المملكة ترفض المساس بوضع القدس التاريخي والقانوني، وأن القضية الفلسطينية، كانت دائمًا على رأس أولويات المملكة حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وتحدثت عن إعلان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن دولة فلسطين قدمت بلاغًا لمكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية كملحق للمذكرة الرسمية التي قدمتها في شهر مايو الماضي.

وأولت الصحف اهتمامًا بتأكيدات الرئاسة الفلسطينية، إن التمسك بالقدس والحفاظ عليها وعلى ثوابت الشعب الفلسطيني وعلى رأسها بالإضافة للقدس، قضية اللاجئين وبقية الثوابت التي أجمع عليها الشعب الفلسطيني وقيادته، أهم من العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأوردت صحف فلسطين أقوال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إن السياسات الدولية التي لا تزال معتمدة في الشرق الأوسط تزيد النقمة والتطرف وتفسح المجال واسعًا للعنف والإرهاب.