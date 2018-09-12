أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تأكيدات وزراء الخارجية العرب، ضرورة استمرار وكالة "الأونروا" بالقيام بدورها المحوري في تلبية الاحتياجات الحياتية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتحذيرهم من المساس بولايتها أو تقليص خدماتها، بما يسهم في تأزيم الوضع في منطقة الشرق الأوسط .
وسلطت صحف الأربعاء الضوء على تأكيدات وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال جلسة لمجلس وزراء الخارجية العرب، أن المملكة ترفض المساس بوضع القدس التاريخي والقانوني، وأن القضية الفلسطينية، كانت دائمًا على رأس أولويات المملكة حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
وتحدثت عن إعلان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن دولة فلسطين قدمت بلاغًا لمكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية كملحق للمذكرة الرسمية التي قدمتها في شهر مايو الماضي.
وأولت الصحف اهتمامًا بتأكيدات الرئاسة الفلسطينية، إن التمسك بالقدس والحفاظ عليها وعلى ثوابت الشعب الفلسطيني وعلى رأسها بالإضافة للقدس، قضية اللاجئين وبقية الثوابت التي أجمع عليها الشعب الفلسطيني وقيادته، أهم من العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وأوردت صحف فلسطين أقوال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إن السياسات الدولية التي لا تزال معتمدة في الشرق الأوسط تزيد النقمة والتطرف وتفسح المجال واسعًا للعنف والإرهاب.
GMT 22:30 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الروسية الصادرة الأربعاء
GMT 22:27 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء
GMT 22:23 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء
GMT 22:19 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء
GMT 22:18 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
أرسل تعليقك