أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء وفاة السيدة "كلثوم" زوجة رئيس الوزراء السابق نواز شريف بعد صراع مع المرض في العاصمة البريطانية لندن حيث كانت تتلقى العلاج.

واهتمت بتحذير باكستان من انعكاس انتهاكات الهند لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين سلبًا على الأمن الإقليمي.

كما أبرزت صحف الأربعاء تصريح رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه التزام بلاده بتنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك مع الصين.

وأخبرت عن عزم وزير الخارجية التركي القيام بزيارة رسمية إلى باكستان بعد أيام لنقل رسالة خاصة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وعرجت إلى تعيين ست وزراء جدد في الحكومة الباكستانية ضمن مخطط رئيس الوزراء عمران خان لتوسيع مجلس وزرائه.

وأشارت الصحف في الشأن الإقليمي إلى استعداد حركة طالبان الأفغانية على بدء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن والسلام في أفغانستان.

وسلطت الضوء على الجهود الجارية على مستوى المؤسسات الوطنية في باكستان لبناء سدود مائية جديدة بأسرع وقت ممكن لإنقاذ باكستان من الجفاف وظاهرة التصحر.

وتناقلت صحف باكستان أنباء عن مقتل ثلاثة كشميريين بنيران القوات الهندية في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.