أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة الأربعاء على تسلم السودان أمس، رئاسة المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 150 التي ترأس وفد البلاد المشارك فيها وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد.

وأبرزت تأكيد وكيل وزارة العدل السوداني أحمد عباس الرزم، حرص بلاده عبر أجهزتها المختلفة، على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر ووضعها لقوانين صارمة واستراتيجية وطنية.

ونقلت صحف الأربعاء عن المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي قوله، إن التحالف وفر كل التسهيلات لوفد مليشيا الحوثي للسفر إلى جنيف لحضور محادثات السلام حول اليمن، لكنه لم يكن جادًا بالذهاب، ونفيه ما أعلنته المليشيا عن عرقلة وصول وفدها إلى جنيف ووصفها بأنها ادعاءات غير صحيحة.

وقالت إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى شدد فى بيانه الختامي على ضرورة استمرار وكالة الأونروا في القيام بدورها المحوري في تلبية الاحتياجات الحياتية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

ونشرت صحف السودان تقرير للأمم المتحدة، يشير إلى أن ميانمار التي تواجه انتقادات دولية لسجنها صحفيين اثنين، كانا يعدان تقريرًا حول انتهاكات بحق الروهينغا المسلمين.