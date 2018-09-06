اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة الخميس قيام الحكومة البريطانية باستدعاء القائم بالأعمال الروسي فى لندن، بعد اتهام رجلين يشتبه بأنهما سمما الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته.

وتناولت صحف الخميس دعوة بريطانيا، لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي من أجل بحث المعلومات الجديدة المتعلقة بقضية تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال.

وسلطت الضوء على دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق، إلى التزام الهدوء بالبصرة بعد مقتل ستة أشخاص في أكثر يوم دموية في الاحتجاجات التي تشهدها المدينة الجنوبية بسبب سوء الخدمات العامة

وتناقلت صحف بريطانيا إعلان باراغواي أنها ستعيد سفارتها لدى إسرائيل إلى مدينة تل أبيب، بعد ثلاثة أشهر من نقلها إلى القدس المحتلة.