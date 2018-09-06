اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة الخميس قيام الحكومة البريطانية باستدعاء القائم بالأعمال الروسي فى لندن، بعد اتهام رجلين يشتبه بأنهما سمما الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته.
وتناولت صحف الخميس دعوة بريطانيا، لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي من أجل بحث المعلومات الجديدة المتعلقة بقضية تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال.
وسلطت الضوء على دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق، إلى التزام الهدوء بالبصرة بعد مقتل ستة أشخاص في أكثر يوم دموية في الاحتجاجات التي تشهدها المدينة الجنوبية بسبب سوء الخدمات العامة
وتناقلت صحف بريطانيا إعلان باراغواي أنها ستعيد سفارتها لدى إسرائيل إلى مدينة تل أبيب، بعد ثلاثة أشهر من نقلها إلى القدس المحتلة.
GMT 21:45 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس
GMT 21:34 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس
GMT 21:31 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس
GMT 21:28 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس
GMT 21:27 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس
تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
أرسل تعليقك