اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

ركزت الصحف التونسية الصادرة الخميس على عودة الهدوء إلى العاصمة طرابلس بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في المدينة خلال اجتماع بين المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ووزير الداخلية الليبي وممثلين عن المجلس الرئاسي وعن الجماعات المسلحة أمس, وذلك عقب أسبوعين من الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات.
وكتبت صحف الخميس عن مقتل ستة متظاهرين في البصرة عقب احتجاجات شعبية غاضبة وصفت بالدموية, شهدتها المحافظة ضد الفساد والنقص في الخدمات, في وقت دعا فيه ممثل الأمم المتحدة في العراق إلى تهدئة الأوضاع جنوب البلاد وفتح تحقيق عاجل في هذه الأحداث.
وأخبرت عن مقتل أكثر من 11 شخصًا وإصابة المئات في إعصار اجتاح المناطق الغربية من اليابان، يعد الأقوى الذي تعرفه المنطقة منذ 25 عامًا.
وفي سياق منفصل.. نقلت الصحف تحذير وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني من الفوضى التي تشهدها دول العالم، داعية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل بشكل أوثق مع الشركاء الدوليين لمواجهة تهديد يتعرض له النظام التعددي في العالم.
وضمن تقارير إقليمية ودولية متفرقة.. تحدثت صحف تونس عن مصادر بجامعة الدول العربية، أن خمس دول عربية وفي مقدمتها الكويت والجزائر والعراق تتنافس على منصب الأمين العام للجامعة العربية, ومنع السلطات الفرنسية أمس،147 مسافرًا جزائريًا كانوا على متن طائرة، من الهبوط في مطار بربينيان جنوب البلاد بسبب الاشتباه في إصابة أحد المسافرين بداء الكوليرا.
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GMT 21:27 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس
تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
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