اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

ركزت الصحف التونسية الصادرة الخميس على عودة الهدوء إلى العاصمة طرابلس بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في المدينة خلال اجتماع بين المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ووزير الداخلية الليبي وممثلين عن المجلس الرئاسي وعن الجماعات المسلحة أمس, وذلك عقب أسبوعين من الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

وكتبت صحف الخميس عن مقتل ستة متظاهرين في البصرة عقب احتجاجات شعبية غاضبة وصفت بالدموية, شهدتها المحافظة ضد الفساد والنقص في الخدمات, في وقت دعا فيه ممثل الأمم المتحدة في العراق إلى تهدئة الأوضاع جنوب البلاد وفتح تحقيق عاجل في هذه الأحداث.

وأخبرت عن مقتل أكثر من 11 شخصًا وإصابة المئات في إعصار اجتاح المناطق الغربية من اليابان، يعد الأقوى الذي تعرفه المنطقة منذ 25 عامًا.

وفي سياق منفصل.. نقلت الصحف تحذير وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني من الفوضى التي تشهدها دول العالم، داعية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل بشكل أوثق مع الشركاء الدوليين لمواجهة تهديد يتعرض له النظام التعددي في العالم.

وضمن تقارير إقليمية ودولية متفرقة.. تحدثت صحف تونس عن مصادر بجامعة الدول العربية، أن خمس دول عربية وفي مقدمتها الكويت والجزائر والعراق تتنافس على منصب الأمين العام للجامعة العربية, ومنع السلطات الفرنسية أمس،147 مسافرًا جزائريًا كانوا على متن طائرة، من الهبوط في مطار بربينيان جنوب البلاد بسبب الاشتباه في إصابة أحد المسافرين بداء الكوليرا.