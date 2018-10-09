أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، ارتفاع ثقة الناخبين في تعامل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتناولت صحق الثلاثاء تسميت محققون صحفيون في موقع "بيلينغ كات" الاستقصائي، الرجل الروسي الثاني الذي تقول بريطانيا إنه أحد منفذي عملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته وأن الاسم الحقيقي للرجل الذى عرف سابقًا باسم ألكسندر بيتروف هو أليكسندر ميشكين.

وسلطت الضوء على تأكيد الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستورجيون، أن حزبها سيؤيد تنظيم استفتاء جديدًا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وتناقلت صحف بريطانيا إعلان مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ قام بدعوة أون البابا فرانسيس، لزيارة البلاد.