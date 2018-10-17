أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالموقف الذي عبرت عنه المملكة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة،بشأن قضية الصحراء مبرزة رفض المملكة لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب أو التعدي على سيادته ووحدته الترابية ،و مجددة موقفها المبدئي المتمثل في دعم وتأييد المبادرة المغربية للحكم الذاتي في منطقة الصحراء .

و تطرقت إلى الزيارة التي قام بها وفد من وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين للمملكة لبحث ملف الازمة السورية، وقضايا أخرى .

و تناولت الصحف مستجدات الساحة في سوريا، و اعادة فتح المعبر الحدودي مع الاردن لاول مرة منذ ثلاث سنوات، مما سمح باستئناف تحرك المدنيين، و عودة العمل على طريق كانت تعبره شحنات تجارية قيمتها مليارات الدولارت الى دول في المنطقة .

و تناقلت ردود الفعل الفلسطينية و العربية ازاء الخطوة التي تدرسها استراليا بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

و تطرقت إلى التطورات السياسية في لبنان والرسائل التي وجهتها فرنسا للرئيس اللبناني من أجل ردع حزب الله .

و بخصوص ملف الهجرة غير الشرعية تحدثت الصحف عن دعوة الاتحاد الأوروبي، لتكثيف التعاون مع المغرب من أجل وقف تدفق المهاجرين على طريق غرب المتوسط .

محليا تصدرت اهتمامات الصحف مخلفات حادث انحراف قطار يربط بين العاصمة الرباط ومدينة القنيطرة، الذي خلف عددا من القتلى و المصابين.