اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الخميس زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى باكستان واتفاق البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأخبرت عن احتفال القوات المسلحة الباكستانية اليوم بذكرى يوم الدفاع الباكستاني الذي يصادف السادس من سبتمبر كل عام.

وسلطت صحف الخميس الضوء على عزم الحكومة الباكستانية الجديدة على معالجة التحديات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.

وتناقلت أنباء استدعاء الخارجية الباكستانية نائب السفير الهندي لدى إسلام آباد للاحتجاج على مقتل مواطن باكستاني بنيران أطلقتها القوات الهندية على قرى باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

واهتمت الصحف بتجديد القيادة العسكرية الباكستانية العزم على مواصلة الحرب ضد الإرهاب والقضاء على العناصر الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار باكستان.

وأشارت إلى تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي كشف عن نزوح أكثر من 200 ألف شخص عن مناطقهم في أفغانستان منذ بداية العام بسبب الصراعات المسلحة.

كما تناقلت صحف باكستان أنباء تنظيم عشرات الآلاف من المزارعين والعمال مسيرة في نيودلهي للاحتجاج على السياسات الاقتصادية للحكومة الهندية.