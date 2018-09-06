اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الخميس زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى باكستان واتفاق البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وأخبرت عن احتفال القوات المسلحة الباكستانية اليوم بذكرى يوم الدفاع الباكستاني الذي يصادف السادس من سبتمبر كل عام.
وسلطت صحف الخميس الضوء على عزم الحكومة الباكستانية الجديدة على معالجة التحديات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.
وتناقلت أنباء استدعاء الخارجية الباكستانية نائب السفير الهندي لدى إسلام آباد للاحتجاج على مقتل مواطن باكستاني بنيران أطلقتها القوات الهندية على قرى باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.
واهتمت الصحف بتجديد القيادة العسكرية الباكستانية العزم على مواصلة الحرب ضد الإرهاب والقضاء على العناصر الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار باكستان.
وأشارت إلى تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي كشف عن نزوح أكثر من 200 ألف شخص عن مناطقهم في أفغانستان منذ بداية العام بسبب الصراعات المسلحة.
كما تناقلت صحف باكستان أنباء تنظيم عشرات الآلاف من المزارعين والعمال مسيرة في نيودلهي للاحتجاج على السياسات الاقتصادية للحكومة الهندية.
GMT 21:45 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس
GMT 21:42 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس
GMT 21:34 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس
GMT 21:31 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس
GMT 21:28 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس
تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
أرسل تعليقك