أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على الوضع الداخلي للبلاد مشيرة إلى إعلان وزير الصحة عماد الحمامي تكوين لجنة قيادة وطنية لمقاومة الأوبئة تتكون من وزارات التربية والتعليم العالي

والزراعة والدفاع والشؤون الاجتماعية والتجارة لوضع خطط وبرامج توعوية للتصدي للأمراض ذات الصبغة الوبائية.

وتناولت في الشأن الليبي إعلان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته أوقفت في مدينة درنة قياديًا متطرفًا مصريًا مطلوبًا لدى القاهرة، يأتي ذلك فيما كشف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة وجود أكثر من 200 ألف مقاتل ضمن التشكيلات المسلحة التي تتخذ أوامرها من زعماء المليشيات. ولم تغفل عن مستجدات الأحداث في الأراضي المحتلة، مشيرة الى تأكيد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، أن الجيش يستعد لعملية عسكرية ضد قطاع غزة في حال لم تتحسن الأوضاع هناك..

واحتوت صحف الثلاثاء على إعلان الجيش المصري مقتل 25 ارهابيًا في سيناء في اطار عمليته العسكرية الواسعة ضد الفرع المصري لتنظيم داعش في سيناء.

وعرجت على تأكيد السلطات المحلية الإندونيسية أن حصيلة الزلزال الذي تبعه تسونامي في جزيرة سولاويسي الأسبوع الماضي بلغت نحو ألفي قتيل متوقعة ارتفاع الحصيلة بشكل اضافي لأن آلاف الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

وتابعت صحف تونس إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو أن كوريا الشمالية ستسمح للمحققين الدوليين بزيارة موقع التجارب النووية الذي فككته.