أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء

نقلت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، حالة الترقب التي تعيشها الأوساط السياسية الجزائرية لمعرفة مصير رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة الذي يواجه تهما بسوء التسيير على رأس المجلس مع دخول أزمة البرلمان الأسبوع الرابع.

وكتبت في شأن محلي آخر عن استمرار عمليات استسلام الإرهابيين للسلطات العسكرية بمحافظتي أدرار وتمنراست جنوب البلاد.

دوليًا.. تطرقت صحف الثلاثاء للأوضاع في ليبيا على خلفية التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج بعد اشتباكات طرابلس مؤخرًا.

ولم تغفل تطورات الأوضاع في الأراضي السورية، مشيرة إلى مواصلة جماعات من المعارضة السورية سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب.

وتناولت إعلان الجيش المصري مقتل ثلاثة عسكريين بينهم ضابط، و 52 مسلحًا ضمن عملية المجابهة الشاملة المعلنة تحت عنوان "سيناء 2018".

ولفتت صحف الجزائر الانتباه إلى تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش يستعد لعملية عسكرية ضد قطاع غزة الفلسطيني في حال لم تتحسن الأوضاع هناك.