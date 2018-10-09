أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء

أفادت الصحف المغربية الصادرة اليوم، أن اتصالات مكثفة تجري بين الحكومة الأسبانية والاتحاد الأوربي من أجل احتواء أكبر أزمة للهجرة غير الشرعية من شمال المتوسط نحو الجنوب الأسباني، وذلك عبر التعجيل بصرف دعم مالي ولوجيستيكي للمغرب لمواجهة ضغط الهجرة السرية.

وتناولت تطورات الشأن السياسي في ليبيا، مشيرة إلى التعديلات التي أجراها رئيس الوزراء الليبي فايز السراج في حكومته، حيث عين وزيرًا جديدًا للداخلية وأجرى تعديلات أخرى بالحكومة في خطوة لتعزيز الأمن بالعاصمة طرابلس.

وتناقلت صحف الثلاثاء إعلان هيئة شؤون الأسرى و المحررين الفلسطينينة، أن 28 معتقلاً فلسطينيًا يقبعون في سجون الاحتلال منذ ما قبل اتفاق اوسلو عام 1993 وسط معاناة من التمييز

وسوء المعاملة.

وتطرقت إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي لكوريا الشمالية، وإعلانه عن استعداد الزعيم الكوري للسماح بدخول مفتشين دوليين لمواقع كوريا الشمالية النووية والصاروخية، كما تحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق لعقد قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية.

واهتمت صحف المغرب بانتخابات الرئاسة في البرازيل، وتقدم المرشح اليميني جايير بوسونارو في الجولة الأولى.