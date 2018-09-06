اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس

ركزت الصحف الليبية الصادرة الخميس على إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن، بجهود الوساطة التي قامت بها البعثة الأممية بين أطراف النزاع المسلح الذي شهدته العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية والذي أسفر عن نجاحها في إقناع أطراف بالتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار وإيقاف الاقتتال، ودعوته لتوحيد الجهود الدولية لإحلال السلام في ليبيا.

وأشارت صحف الخميس إلى دعوة مندوب ليبيا بمجلس الأمن السفير المهدي المجربي، الأمم المتحدة بنزع السلاح في ليبيا، وإشارته إلى أن التصريحات وحدها لن تنهي الأزمة ويجب الحديث عن عقوبات على المتورطين فيها.

ونقلت تجديد رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، رفضه القاطع لأي نوع من أنواع القتال في ليبيا عامة وطرابلس خاصة، وتأكيده أن الحوار هو الحل الأمثل والمختصر لكل الخلافات والنزاعات الحاصلة.

وتحدثت الصحف عن خرق المليشيات للهدنة التى تم الاتفاق عليها منذ يومين برعاية أممية. وقصف الطائرات لمواقع اللواء السابع من قبل ثوار طرابلس وقوة الردع رغم النفي من قبلهم ، مع استمرا إغلاق مطار معتيقة.

وعرجت صحف ليبيا إلى مطالبة مندوب الولايات المتحدة الأميركية بمجلس الأمن نيكي هايلي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، بضرورة وضع خارطة طريق ضمن جدول زمني،