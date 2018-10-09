أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، ببروز بوادر مرونة لدى الأطراف السياسية تدفع باتجاه حلحلة العقد التي تعوق تشكيل الحكومة الجديدة التي ينتظر أن تتبلور هذه الأجواء بعد عودة الرئيس اللبناني ميشال عون من الزيارة التي يقوم بها إلى أرمينيا.

وأشارت الى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة طواقم من وزراة الصحة الإسرائيلية أمس، عيادة الأونروا في الزاوية الهندية في باب الساهرة بمدينة القدس المحتلة في حين اعتدت قوات الاحتلال على حشود المواطنين المشاركين في المسير البحري الـ 11 الذي انطلق من ميناء غزة، أدى الى إصابة 29 مواطنًا بجروح مختلفة.

وتحدثت صحف الثلاثاء عن إنهاء فصائل المعارضة السورية أمس، سحب سلاحها الثقيل من محافظة إدلب مع إقتراب انتهاء المهلة التي حددتها موسكو وأنقرة لإقامة منطقة منزوعة السلاح فيها.

وأخبرت عن إعلان الجيش المصري والشرطة أمس، مقتل 52 إرهابيًا في سيناء في إطار عمليته العسكرية الواسعة ضد الفرع المصري لتنظيم داعش الإرهابي في سيناء التي بدأها بفبراير الماضي.

ولفتت الى إعلان متحدث باسم الجيش الوطني الليبي التابع للمشير حفتر، أن قواته ألقت القبض أمس، على الإرهابي المصري هشام عشماوي المتهم بتنفيذ أعمال إرهابية كبيرة في مصر وذلك في عملية أمنية نفذها الجيش في مدينة درنة.

وأوردت صحف لبنان دعوة الإدارة الأميركية محكمة العدل الدولية إلى رفض المطالب الإيرانية باستعادة أصول مجمدة وذلك مع بدء المحكمة اعتبارًا من أمس النظر في شكوى تقدمت بها طهران ضد واشنطن لتجميدها ملياري دولار من الأرصدة الإيرانية.