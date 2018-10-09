أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، الحوارات الجارية بين الكتل السياسية العراقية, وبين رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة ,منوهة بدعوة الأخير لكل من يجد في نفسه الكفاءة والأهلية لشغل حقيبة وزارية التقديم عبر موقع الكتروني.

وعرجت على المداولات التي تجريها رئاسة مجلس النواب للاتفاق على رئاسات وعضوية لجان المجلس الدائمة, وجدول أعمال جلسة المجلس الاعتيادية التي من المقرران يعقدها اليوم، التي ستبحث تشكيل اللجان المذكورة.

وتناولت صحف الثلاثاء حقيقة الضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة من قبل الكتل السياسية لأجل اختيار وزراء تابعين لها في تشكيلته الحكومية, مبرزة نفي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجود أية ضغوطات أو إملاءات في هذا المجال.

وتطرقت إلى موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني من المشاركة أو عدم المشاركة في الحكومة الاتحادية الجديدة.

وفي الجانب الأمني.. أبرزت صحف العراق إعلان وزارة الدفاع عن انطلاق عمليات "الإنذار الأخير" لملاحقة بقايا تنظيم داعش في صحراء محافظة الأنبار غرب العراق.