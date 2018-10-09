أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين المشاركين في مسيرة احتجاجية ضمن مسيرات العودة المتواصلة على الحدود شمال غرب قطاع غزة.

وأشارت إلى التقاء رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في القدس الجديد دانيال دوفيلارد، بحثهما آخر التطورات السياسية والعديد من القضايا، خاصة تعزيز التعاون ودعم الصليب الأحمر في أنشطته المختلفة.

وسلطت صحف الثلاثاء الضؤ على اقتحام العشرات من المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحدثت عن دعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلى ضرورة إحياء عملية السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادًا إلى حل الدولتين، ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وأولت صحف فلسطين اهتمامًا بمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين ضمن سياسة بربرية مبرمجة بهدف الحد من نشاطهم ودورهم في تغطية الأحداث، والممارسات والانتهاكات التي تنفذها تلك القوات بحق المواطنين العزل.