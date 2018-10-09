أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على إشادة مجلس الدفاع والأمن السوداني في اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير، بالتطورات الإيجابية في منطقة القرن الإفريقي التي من شأنها تعزيز السلام وبناء العلاقات المشتركة.

وأخبرت عن تدشين رئيس مجلس الوزراء وزير المالية معتز موسى، أمس، انطلاق صندوق الذهب الاستثماري -بريق-.

ونقلت عن المتحدث العسكري المصري، أن القوات الجوية تمكنت من تدمير سبعة مخابئ لعناصر مسلحة تشن خلالها هجمات ضد قوات الأمن في شمال سيناء وضبط نحو 2230 شخصًا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية.

وأبرزت صحف الثلاثاء تأكيد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أهمية قيام المؤسسات الإعلامية بدورها الريادي في خدمة القضية الوطنية ومساندة الشرعية اليمنية في مواجهة الانقلاب وما ترتب عليه من تداعيات خطيرة.

ولفتت الانتباه الى إلقاء السلطات الليبية القبض على الإرهابي هشام عشماوي، لتورطه في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية التي تمت في مصر انطلاقا من ليبيا.

وأشارت صحف السودان إلى إنقاذ البحرية المغربية 615 مهاجرًا غير نظامي كانوا معرضين للغرق قبالة الشواطىء الشمالية للمغرب خلال اليومين الماضيين.