أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تصريحات العاهل الأردني عبدالله الثاني، بضرورة إعادة إحياء عملية السلام، استنادًا إلى حل الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واهتمت بمشاركة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في المنتدى الثالث للاتحاد من أجل المتوسط، وتاكيده على أهمية المشاريع التي أطلقها المنتدى في مجالات الاقتصاد وتحسين معيشة الناس على مدى السنوات العشر منذ إطلاقه في قمة باريس من أجل المتوسط العام 2008 م.

وتابعت صحف الثلاثاء تصريحات رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، بأن المجلس المركزي الفلسطيني سينعقد في الـ 28 من الشهر الجاري في مدينة رام الله، في ظل التحديات المحيقة بالمشروع الوطني والقضية الفلسطينية.

ونشرت إعلان الجيش المصري عن مقتل 3 عسكريين مصريين ، و 52 إرهابيًا خلال عمليتين استهدفتا مواقع لعناصر ارهابية بشمال سيناء والعريش.

وسلطت صحف الأردن الضوء على موافقة مجلس النواب البحريني على إلغاء رواتب النواب وأعضاء مجلس الشورى ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والاستعاضة عنها بنظام المكافآت.