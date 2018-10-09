أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

أولت الصحف المصرية الصادرة اليوم، اهتمامها للقمة الثلاثية المرتقبة التي ستعقد غدًا بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس انستاسياديس ورئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس في جزيرة كريت جنوب اليونان.

وفي الشأن الفلسطيني.. أبرزت حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، على خلفية ملاحقة الشاب الفلسطيني الذي قام بتنفيذ عملية "بركان" التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث.

وعرجت صحف الثلاثاء على تطورات الأوضاع في الأراضي السورية مشيرة إلى مواصلة جماعات المعارضة السورية سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب.

ولفتت الانتباه إلى تراجع أسعار البترول العالمية بعد إعفاءات من العقوبات منحتها الإدارة الأمريكية على صادرات البترول الإيراني الشهر المقبل.

وفي الشأن الليبي تصدر نبأ إلقاء السلطات الليبية القبض على الإرهابي هشام عشماوي اهتمامات الصحف المصرية، مشيرة إلى أن سجله الإجرامي شهد عددا كبيرا من العمليات الإرهابية التي تمت في مصر سواء من خلال المشاركة في التنفيذ أو التخطيط لها.

محليًا.. تحدثت صحف مصر عن قيام قوات الأمن المصرية بالقضاء على 52 إرهابيا وتدمير 7 أوكار للعناصر الإرهابية في إطار العملية الشاملة سيناء 2018.